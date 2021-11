Für alle offen - Die Wiener Büchereien

Mittlerweile stehen viele Bücher und Zeitungen auch digital zur Verfügung.

Quelle: ORF/Grandits

Während der Pandemie zeigte sich die Bedeutung und der Wert dieser Versorgung der Leser*innen. Eltern waren verzweifelt, weil die Kinder während des Lockdowns keine Bücher ausleihen konnten. Die Büchereien stellten ihre umfangreichen Sammlungen in dieser Zeit kostenlos via Internet zur Verfügung.



Eine Reportage über die Wiener Büchereien, die eindrucksvolle Hauptbücherei am Gürtel (Bild oben), in die jährlich 700.000 Menschen kommen, die Erfahrungen, die Besucher*innen und Leser*innen mit diesen wichtigen Kultur-Stätten der Stadt gemacht haben und die Philosophie der Bibliothekar*innen.