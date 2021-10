Finnland - Musterschüler beim Klimaschutz

Um mit riesigen Maschinen Torf abbauen zu können, wurden Sumpfgebiete trockengelegt. In der Ölkrise der 70er hatte Finnland das Verbrennen von Torf zur Energie- und Stromgewinnung propagiert.

Quelle: ORF/Burgit Bock

Sie besucht Kalasatama (Bild oben), das Stadtviertel von Helsinki, das zum Vorzeigebeispiel für eine klimaneutrale Stadtplanung geworden ist und geht der Frage nach, warum Finnland - anders als Österreich oder Deutschland - weiter auf Atomstrom setzt und auch die Grünen im Land diese Entscheidung mittragen. Sie trifft den Auslands-Österreicher Michael Hummel, der an der führenden Universität für Nachhaltigkeit in Espoo, die Forschung an Kleidung aus Holzfasern vorantreibt.



Und sie begleitet Tero Mustonen, Finnlands bekanntesten Kritiker der Torfproduktion, der ihr einen Einblick in das Ausmaß der Zerstörung durch den Torfabbau gibt, die weit über die klimaschädliche CO2-Emissionen hinausgeht.



Eine Dokumentation von Burgit Bock.