Faire Mode statt Fast Fashion - Kleidung als Gewissensfrage

In der konventionellen Modeindustrie ist das Färben besonders umweltbelastend

Quelle: ORF/Langbein & Partner

Die Modeindustrie gilt als einer der größten Umweltverschmutzer der Welt: Ökologische Ausbeutung und unmenschliche Arbeitsbedingungen gehören in dieser Branche zum Alltag. Dahinter steckt das Geschäftsmodell Fast Fashion, in dem Bekleidung zur Wegwerfware geworden ist.



In der 3sat-Dokumentation zeigen Kurt Langbein und Anna Katharina Wohlgenannt die Schattenseiten der Modeindustrie und die Alternativen für alle, die beim Kleider kaufen auch auf ihr Gewissen hören wollen...