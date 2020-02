Europa - Rechtspopulisten auf dem Vormarsch

Die Dokumentation macht sich quer durch Europa auf die Suche nach den Ursachen ihres Erfolgs: sie ist in Dänemark, wo sich die von den Rechtspopulisten gestützte Regierung rühmt, die striktesten Ausländergesetze Europas zu haben; in Polen, wo sich Rechtsextreme zum Jahrestag des EU-Beitritts mit der Europaflagge die Schuhe putzen; und sie sieht sich in Italien die Donald Trump-artigen Wahlkampfauftritte Salvinis angesehen und das ehemalige Zisterzienser-Kloster südöstlich von Rom besucht, in dem Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon künftig "Gladiatoren für den Kulturkampf" in Europa ausbilden will.