Europa - der verunsicherte Kontinent

Auf das Angstgefühl in der europäischen Bevölkerung haben Politik und Sicherheitsbehörden reagiert: mehr Personal, mehr Polizeipräsenz, mehr Kontrollen - so wie die Schleierfahndung entlang der deutschen Grenze. Doch manche Bürger kümmern sich selbst um ihre Sicherheit. Der Film zeigt Geschäftsleute, die in einem "Anti-Terror-Camp" bei Frankfurt lernen, wie sie bei bewaffneten Angriffen am besten reagieren.