Gemüse für die Biogas-Produktion - es landet hier, weil es nicht den Vermarktungskriterien entspricht.

Quelle: ORF

"Es braucht eine Änderung des Systems", sagt auch Johann Ackerl, als er resigniert seinen Blick auf hunderte Tonnen Süßkartoffeln senkt, die in den Mistkübel kommen. Sie entsprechen nicht den Vermarktungskriterien der Lebensmitteilhändler. Manche der Früchte sind zu groß, andere zu klein. Herr Ackerl ist der Chef eines Gemüsevertriebs. Er und seine Vertragsbauern haben ein Jahr umsonst gearbeitet.



Der Großteil der Lebensmittelverschwendung findet aber bei den Menschen zu Hause statt. Mehr als 200.000 Tonnen werden Jahr für Jahr weggeworfen. Knapp 30% fallen dafür jeweils für Brot und Gebäck, beziehungsweise für Obst und Gemüse an. Dann folgen Milchprodukte. Sie werden meist weggeworfen, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist.



Am Schauplatz-Reporter Alfred Schwarzenberger war für seine Reportage "Essen ohne Wert" in ganz Österreich unterwegs. Er zeigt, warum in unserer Gesellschaft so viele Nahrungsmittel achtlos im Mistkübel landen und welche Konsequenzen das hat.