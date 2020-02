Erfolgreich Scheitern

Bei einer "fuck up night" erzeugt Scheitern Applaus!

Quelle: ORF

Dabei könnte eine offene "Fehlerkultur" helfen. Das beweisen die extrem erfolgreichen "fuck up nights", eine weltweite Bewegung. Vor Publikum erzählen Unternehmerinnen und Unternehmer von ihrem Scheitern, ihren "fuck ups". Ehrlich, witzig. Je schlimmer der Flop, desto tosender der Applaus. Die Dokumentation zeigt so eine typische Veranstaltung in Innsbruck: Wir sehen einen jungen Mann auf der Bühne, der es trotz seiner schweren Legasthenie geschafft hat, ein "start up" zu gründen. Veranstalterin Bettina Wenko: "Scheitern ist sexy! Endlich wird ein gesellschaftliches Tabu salonfähig."