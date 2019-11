Erde unter Wasser - Wohnen im Klima-Chaos

Der Klimawandel ist unumkehrbar. Schon jetzt ist der Meeresspiegel weltweit um 20 cm gestiegen. Experten rechnen damit, dass die Ozeane bis zum Jahr 2100 um zwei Meter steigen. Das bedeutet, dass Millionen von Menschen aus Mumbai, Tokio, Guangzhou oder aus Bangladesch fliehen müssen. Auch Amerika wird nicht verschont: Miami, New Orleans und New York müssen evakuiert werden. Ganze Stadtteile werden unter Wasser liegen.



Deshalb sind nun Ideen, die aus der Science-Fiction stammen, aktuell: Städte im Meer und unter Wasser könnten für Millionen von Menschen zum Zufluchtsort werden. Was wie eine Utopie klingt, soll schon bald Realität werden. Die erste schwimmende Stadt soll bereits 2022 in der Nähe von Tahiti gebaut werden und bis zu 300 Einwohnern Lebensraum bieten. Noch ist es ein spannender Luxus: Visionäre Hotelbetreiber bieten jetzt Zimmer mit Unterwasserblick an. Oder wie wäre es mit einem ausgefallenen Abendessen mit Blick auf die Fische im schwimmenden "Krystall Hotel" in Norwegen, welches nur per Boot zu erreichen ist?