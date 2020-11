Elektroautos - Wie umweltfreundlich sind sie wirklich?

Das größte Bauteil eines E-Autos ist mit mehreren Hundert Kilo Gewicht die Batterie. Ein wichtiger Bestandteil der Batterie ist Lithium - ein Metall, für dessen Förderung fragile Ökosysteme in Südamerika zerstört und der dort lebenden Bevölkerung Land und Wasser geraubt wird. Die Autoren haben vor Ort recherchiert und zeigen die Auswirkungen des Lithium-Booms: eine ökologische und menschliche Katastrophe, in Kauf genommen für das "Null-Emissionen-Auto" in Europa.