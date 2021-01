Einsame Herzen - Liebe und Sex in Japan

Ein Weg für viele Japanerinnen wie Naoko ihren Hochzeitstag mit Brautkleid, Make-Up, Frisur und Blumen zu erleben, auch wenn der Partner fehlt.

Quelle: ORF/Javafilms

Die Dokumentation bietet einen spannenden Einblick in das Land der aufgehenden Sonne, in dem viele Männer Silikon-Puppen echten Partnerinnen vorziehen (Bild oben) und wo das Geschäft mit der Einsamkeit boomt. Eine Silikon-Puppe wie diese kostet an die 6.000 Euro oder mehr. Es gibt Sammler, die besitzen über 100 Stück.



Und es gibt sogenannte "Solo"-Hochzeiten, in denen Frauen sich in einer aufwendigen Zeremonie selbst heiraten, Partnervermittlungs-Agenturen bieten einen Miet-Partner zum gemeinsamen Spaziergang an und in Bars und Kneipen verkaufen Hunderttausende Hosts und Hostessen Zuneigung und Gespräche gegen Bares.