Eine Gesellschaft ohne Kinder

In Europa werden immer weniger Babys geboren.

Quelle: ORF/RAUM.FILM Filmproduktion.

Europa steht vor gravierenden demografischen Veränderungen, die Bevölkerung schrumpft. Der wichtigste Motor für Fortschritt, Wirtschaftswachstum, Arbeit wird knapp: Der Mensch.



Die Geburtenrate liegt in Deutschland bei 1,5 Kindern pro Frau, in Österreich mit 1,4 sogar darunter und der negative Trend hält an. Seit 1965 ist die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau weltweit von etwa sechs auf zwei bis drei gesunken.



Wenn man genauer hinsieht, zeigt sich in der Europäischen Union: Frauen und Männer mit geringer Bildung und auch geringem Einkommen haben in der Regel etwas mehr Kinder, diese Bevölkerungsschicht verzeichnet den höchsten Anteil an ungeplanten Geburten.