Eine Gesellschaft ohne Arbeiter

Tausende Arbeitskräfte werden gesucht - in allen Branchen

Quelle: ORF/RAUM.FILM/Christian Haake

"Das ist die am besten vorhergesagte Krise", meint der Chef des größten Jobportals Deutschlands Sebastian Dettmers mit Blick auf die Bevölkerungsstatistiken. In Europa, in China, sogar in Indien werden die Geburtenraten sinken. 70% der Unternehmer in Deutschland klagen schon jetzt über Personalmangel und können anstehende Aufträge nicht abarbeiten.



Es fehlen Software-Ingenieure, aber auch LKW-Fahrer. Das Problem wurde lange kaschiert. Menschen aus Bulgarien, Rumänien oder auch aus dem ehemaligen Jugoslawien wurden in den deutschen Sprachraum geholt.