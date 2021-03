Ein Virus verändert Tirol - Die Zeit nach Corona

Die Innsbrucker Altstadt - im ersten Lockdown gähnend leer.

Quelle: ORF/ORF-Tirol

In Ischgl blieben die Lifte heuer die gesamte Wintersaison über geschlossen, trotz Traumbedingungen sieht man maximal ein paar Tourengeher.



Die einen sehen in der Krise eine Chance für Veränderung, die anderen sehnen sich nach der "alten Normalität".



Was verändert sich in Tirol, außer den verschiedenen, alternativen Begrüßungsformen? Werden wir uns wieder näherkommen und uns so wie früher begrüßen, vielleicht sogar küssen?