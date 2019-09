Ein Mann ein Wort

Er habe keine Schwächen, erklärt Jon Andri Tgetgel und schmunzelt: «Reicht Ihnen diese Antwort? Nein, ich habe tatsächlich keine Schwäche – aus meiner Sicht. Andere würden vermutlich sagen, ich hätte Schwächen. Aber fragen Sie Jon Duri!» Der frühere Divisionär kann heute in seinem riesigen Engadinerhaus höchstens noch die Katze herumkommandieren. «Ich kann niemandem mehr sagen, was er zu tun hat. Das vermisse ich. Vielleicht bin ich ja ein bisschen ein Patriarch. Aber auch in der Familie bestimmt doch der Mann, wo’s lang geht!»