Echte Wienerinnen - Ohne Wenn und Aber

Erika Deutinger im Stadtpark

Quelle: ORF-Wien

Die 28-jährige Hebah Nigm wird aufgrund ihres Kopftuches oftmals nicht für eine "echte Wienerin" gehalten. Die Künstlerin Raja Schwahn-Reichmann (Bild oben) betreibt in der wärmeren Jahreszeit ihr Atelier im Augartenspitz und hat noch nie woanders als in Wien gelebt. Im Gegensatz dazu lebt Ulrike Wiesner seit über vierzig Jahren in Washington und besucht ihre alte Wiener Heimat jedes Jahr für mehrere Monate.



Erika Deutinger ist in Salzburg geboren und lebt auch jetzt nicht in Wien - allerdings verkörpert die als "Hanni" im "Mundl" bekannt gewordene Schauspielerin für viele eine "typische" Wienerin.



Eine Dokumentation von Eva Hödlmoser