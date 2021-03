Dubai - Flucht einer Prinzessin

Entführung und Folter durch den Vater, den Emir von Dubai, waren die Folge, das sieht der Oberste Gerichtshof in London in einem Urteil von 2020 als erwiesen an. Die Dokumentation zeigt Latifas spektakulären Fluchtversuch gemeinsam mit ihrer finnischen Trainerin Tiina Jauhiainen: mit dem Auto durch die Wüste in den angrenzenden Oman, mit einem Jetski in internationale Gewässer zu einer Yacht, mit der sie nach Indien übersetzen und von dort einen Flug in die USA nehmen wollte. Der Fluchtversuch scheitert: Bewaffnete Handlanger ihres Vaters holen das Schiff ein, stürmen es und kidnappen die junge Frau. Latifas Geschichte zeigt, wie Frauen im Nahen Osten nach wie vor in Unfreiheit leben, bis hinauf in die Herrscherhäuser. Auch in der Urlauber-Destination Dubai, die sich nach außen modern und weltoffen gibt, spielen Frauen- und damit Menschenrechte nach wie vor keine Rolle.