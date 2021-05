Gesellschaft

Auf die harte Tour - Drogenentzug auf dem Bauernhof

Keine Drogen, kein Alkohol, keine Zigaretten, keine Gewalt: Die Regeln auf Hof Fleckenbühl sind streng. Henry ist neu auf dem Hof. Er will sein Leben ändern, drogenfrei werden. 130 Menschen leben in dieser Selbsthilfeeinrichtung, die ohne Ärzte und Therapeuten arbeitet. Es gibt keine Warteliste, keine Anmeldung, man kann spontan kommen. Der Hof in der Nähe von Maburg wird von ehemaligen Drogensüchtigen wie Christoph geführt.

