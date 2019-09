Die Wunden der Ermittler

Psychische Erkrankungen haben in der gesamten Gesellschaft einen Makel - bei Ermittlern gilt dies besonders. Viele von ihnen haben noch immer die Vorstellung des "starken Helfers". Psychische Probleme passen da nicht ins Selbstbild. Groß ist auch die Angst vor beruflichen Konsequenzen. Oft herrscht die Einstellung: "Das muss man wegstecken können." Die Folge: Viele fressen ihre Gefühle und Ängste in sich hinein. Im schlimmsten Fall erkranken sie an Depressionen oder an einer Belastungsstörung. Darüber sprechen wollen nur wenige Betroffene.



Die Autorin Maryam Bonakdar trifft Polizisten, die bei Einsätzen traumatisiert wurden, und Staatsanwälte, die durch schwierige Verfahren an ihre psychischen Grenzen gelangen. In den vergangenen Jahren haben einige Dienststellen ihre Hilfsangebote ausgebaut. Der Film zeigt jedoch deutlich, dass sich viele Polizisten und Staatsanwälte von ihren Vorgesetzten und der Politik nach wie vor alleingelassen fühlen, sobald sie psychisch belastet oder sogar erkrankt sind. So werden dienstbedingte Belastungsstörungen von vielen Behörden oft nicht als Dienstunfall anerkannt.



Die Dokumentation "Die Wunder der Ermittler" geht der Frage nach: Was ist dem Staat die psychische Gesundheit seiner Mitarbeiter wert, die jeden Tag Verbrechen aufklären?