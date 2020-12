Die Wüstenschule - Unterricht in der Sahara Marokkos

Die Schule ist seit mehr als drei Jahren staatlich anerkannt, dennoch sind nur wenige Kinder angemeldet. In Marokko herrscht Schulpflicht, aber in abgelegenen Gegenden nimmt man das nicht so genau: Der Schulweg ist weit, die Mädchen werden für den Haushalt, die Jungs für die Arbeit auf dem Land und mit den Tieren gebraucht. Die Kinder stammen alle aus Berberfamilien, die früher Nomaden waren. Sie leben im Umkreis von fünf Kilometern der Schule. Es gibt kein Dorf, keine Siedlung, nur einzelne, schlichte Steinhäuser, weit verstreut in der Steinwüste.