Die Warli - Indiens Volk der Maler

Das kleine Volk der Warli lebt zurückgezogen und kontaktscheu im indischen Bundesstaat Maharashtra. Von den Errungenschaften der modernen Technik machen sie nur wenig Gebrauch. Mensch und Natur stehen nach ihrem Glauben in einem geheimnisvollen Dialog zueinander, ihre Muttersprache existiert nicht in der Schriftform. Dafür haben sie eine spezielle Ausdrucksweise entwickelt, mit der sie ihre Traditionen weitergeben: in Bildergeschichten.

Datum: 25.01.2021