America let’s talk: Die USA vor den Wahlen (Folge 5)

Vor vier Jahren wurden sie bedroht und der Manipulation beschuldigt: die Stimmenzähler in den Wahllokalen im Swing State Arizona. Trump streute die Lüge des grossen Wahlbetrugs, an die heute noch die Mehrheit der Republikaner glauben. Wie bereiten sich die Stimmenzähler und Behörden dieses Jahr auf die Wahlen vor, in einer Zeit, in der das Vertrauen in Wahlen und Rechtsstaatlichkeit erschüttert ist?