America let’s talk: Die USA vor den Wahlen (Folge 3)

In den USA hat der Einfluss der christlichen Nationalisten stark zugenommen, diese Gruppierung beeinflusst auch immer stärker die Politik. Seit in Alabama und Mississippi die letzten Abtreibungskliniken schliessen mussten, wird die Diskussion um das Abtreibungsverbot hier besonders intensiv geführt. Wir sind unterwegs mit Abtreibungsgenerinnen und Befürworterinnen. In Texas sprechen wir mit Aktivisten und Eltern, die sich gegen das Verbot gewisser Bücher an Schule und in Bibliotheken. Wie beeinflusst der Kampf um unterschiedliche Werte und die Kontroverse um Abtreibung den Wahlkampf.