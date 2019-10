Die Städter als Bauern

Acht von zehn in Österreich geernteten Melanzani (Auberginen) kommen aus Wien. Jede zweite in Österreich geerntete Pfefferoni ist in Wien gewachsen. Darüber hinaus ist Wien die einzige Stadt der Welt mit ökonomisch bedeutendem Weinanbau innerhalb der Stadtgrenzen. Etwa 31% der Grünflächen Wiens werden landwirtschaftlich genutzt - und dabei ist "Urban Gardening" (siehe Bild), das sich steigender Beliebtheit erfreut, noch nicht eingerechnet.