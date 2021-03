Die Lebensretter - Neue Forschung im Transplant-Zentrum

Christine Pichler kann nach einer Herz-Transplantation wieder Leistungssport betreiben.

Quelle: ORF/ORF-Tirol

Einen noch weitergehenden und visionären Ansatz verfolgen Forscher an der Medizinischen Universität in Innsbruck. Sie spielen in der obersten Liga dieses Forschungszweiges, deren Mitstreiter an so renommierten Universitäten wie Oxford oder Cambridge wirken: Dieser Ansatz verfolgt den Weg, geschädigte Organe zu entnehmen, außerhalb des Körpers zu therapieren und dann dem Patienten/der Patientin wieder einzusetzen. So könnte vielleicht in Zukunft das Dilemma umgangen werden, dass für die meisten Organspenden zunächst ein Mensch gestorben sein muss.



Eine Dokumentation von Georg Laich.