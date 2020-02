Die Geliebten

In unserer monogamen Gesellschaft ist Fremdgehen nicht vorgesehen. Und dennoch wissen viele aus eigener Erfahrung, was ein Seitensprung bedeutet, ein Gspusi, ein amouröses Abenteuer. Darüber reden traut sich kaum jemand. Wir haben dennoch Menschen gefunden, die uns Einblick geben in ihre geheime Leidenschaft, ihre Eifersucht, ihre Qualen und ihr Glück.