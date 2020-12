Die gefährlichsten Schulwege der Welt: Äthiopien

Trotzdem wollen mittlerweile immer mehr Afar, dass ihr Nachwuchs Lesen und Schreiben lernt, denn Bildung ist für sie die einzige Hoffnung auf ein besseres Leben. Dafür nehmen sie viel in Kauf: Die Schüler laufen jeden Tag quer durch die Wüste, bis zu 15 Kilometer weit. Die Bodentemperaturen betragen hier an manchen Tagen mehr als 60 Grad Celsius. Und schon der Hinweg ist ein täglicher Kampf gegen Hitze und Durst. Zu Fuß wandern die Kinder durch scheinbar endlose Weiten, in denen es immer heißer wird. Etwas zu trinken gibt es auf dem stundenlangen Marsch nur in den seltensten Fällen.