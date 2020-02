Die erschöpfte Gesellschaft

Achtsam mit sich und seinen Ressourcen umgehen - geht das heute ohne digitale Untersützung noch?

"Achtsamkeit" quillt aus Zeitungen und Zeitschriften, sie springt einen von Buchtiteln und Titelblättern aus an. Beseelte Menschen, gestresste Menschen, erleuchtete ManagerInnen führen sie unablässig in ihrem Mund und die Presse sorgt dafür, dass sie auch im hintersten Winkel Verbreitung findet.



Forschungsarbeiten zum Thema sind in den letzten 15 Jahren um das 700fache angestiegen. Google hat 2007 begonnen mit seinem Programm "search inside yourself", im "Forbes-Magazine" und der "New York Times" sind euphorische Berichte zum neuesten Hype "Achtsamkeit" - in Wirtschaft wie Wissenschaft - eine Mode geworden. Bis dato war das Thema eher in den Bereich der Esoterik abgeschoben worden.