Die Ernährungsfalle - Wie die Zukunft des Essens gelingen kann

Einen Acker, fast so groß wie ein Fußballfeld, besetzt derzeit jeder von uns, etwa zwei Drittel davon liegen im Ausland.

Quelle: ORF/Langbein & Partner

Die Tomate zum Beispiel würde überall in Europa wachsen, aber sie kommt aus den spanischen Zeltstädten, wo sich die Arbeiter leichter ausbeuten lassen.



Generell braucht unsere Lebensweise im Schnitt doppelt so viel Anbaufläche wie wir im eigenen Land zur Verfügung haben. Folglich muss die Hälfte unserer agrarischen Bedürfnisse ausgelagert werden auf andere Kontinente.



Die Grafik am Beginn des Artikel zeigt die CO2-Last unserer Lebensmittel - Fleisch steht da ganz an der Spitze, am anderen Ende der Tabelle findet sich Obst und Gemüse.