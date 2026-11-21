Die Bergdienstleister - Hinter den Kulissen der Skigebiete

Pistenraupe im Einsatz. - Nächtliche Pistenpflege in Warth .

Quelle: Landesstudio Vorarlberg

Doch die wenigsten von ihnen haben eine Vorstellung davon, wie viel Aufwand hinter den Kulissen nötig ist, damit sie schnell auf den Berg und sicher ins Tal kommen - und sich dazwischen auch noch stärken können.



Ein Team des ORF-Vorarlberg hat die Pistenraupenfahrer, Seilbahntechniker, Pistenretter und Hüttenwirte eine Saison lang begleitet - und zeigt, wie sie sich auf die neue Saison vorbereiten.



Eine Dokumentation von Markus Barnay