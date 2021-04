Gesellschaft

Der Virus und ich - Leben mit HIV

Melanie ist 23, als ihr Exfreund sie wissentlich mit HIV infiziert. Nach dem Schock der Diagnose bricht sie die Zelte in ihrem Heimatland Deutschland ab und taucht in der Schweiz unter. Jahrelang weiß nur ihre Familie von der Krankheit. Heute, 13 Jahre nach der Infektion, will Melanie das Versteckspiel beenden und einen "normalen" Umgang mit der Diagnose HIV finden.

Datum: 16.04.2021