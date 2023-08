Der neue Gott - Wie künstliche Intelligenz die Welt verändert

"Mare Nostrum", ein Mega-Rechner in der Campus-Kirche in Barcelona

Quelle: ORF/Langbein & Partner.

"Mare Nostrum" heißt der Mega-Rechner an der Universität von Barcelona. "Willkommen beim neuen Gott", sagt Informatiker Dario Garcia, als er die Tür zur riesigen Computer-Anlage öffnet, die in die Campus-Kirche aus dem 18. Jahrhundert eingebaut wurde und elf Billiarden Rechnungen in einer einzigen Sekunde durchführen kann.



Hier hat die Europäische Union den Wettbewerb mit den USA, Japan und China um den größten Supercomputer aufgenommen. Mit enormen Rechenleistungen sollen Muster auf die gleiche Weise erkannt werden, wie das menschliche Gehirn es tut. Künstliche Intelligenz wird hier in Forschungsprojekten tatsächlich zum Herrscher über neues Leben: Mit der Präzision, die dem Supercomputer innewohnt, lassen sich bei der In-Vitro-Fertilisation überlebensfähige und die weniger überlebensfähigen Mini-Embryonen unterscheiden. Nur die "besseren" werden der Mutter eingepflanzt. Eine Maschine soll also entscheiden.