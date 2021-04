Gesellschaft

Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea (2/2): Dunkle Waffengeschäfte

In einer zehnjährigen Geheimmission schleichen sich zwei Männer in das gefährlichste Regime der Welt ein. Sie wollen Nordkoreas Verstrickungen in den internationalen Waffenhandel beweisen.

Produktionsland und -jahr:

Datum: 14.04.2021