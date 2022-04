Der Herr der Puppen - Fantastische Kreaturen für Hollywood

In Steegmüllers Atelier in Ostfildern-Ruit liegen Puppenteile, soweit das Auge reicht. Zahlreiche Kunstköpfe sind in Regalen bis zur Decke gestapelt. Styroporelemente liegen auf und unter den vielen Tischen, an denen gerade gearbeitet wird. Mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feilt er an Figuren und Skulpturen, die in die ganze Welt geliefert werden.