Der Arzt bin ich - Wie gefährlich sind rezeptfreie Medikamente?

Viele Präparate zur Nahrungsergänzung werden auch in Apotheken angeboten.

Quelle: ORF/ORF III

Die Gefahr steigt mit der Anzahl der Arzneien, die ein Mensch einnimmt – ob verschrieben oder frei zugänglich. In Deutschland sterben viermal mehr Menschen an den Wechselwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten als im Straßenverkehr. Für Österreich gibt es keine genauen Zahlen, aber sie dürften ähnlich sein.

Das Angebot von Arzneien im Internet ist überbordend und zudem in der Herstellung selten nachvollziehbar.



Ein weiteres großes Problem von Selbstmedikation liegt darin, dass die exakte Diagnose einer Erkrankung und die Behandlung verzögert werden. Denn eine Diagnose zielt nicht nur auf Symptomlinderung ab, sondern geht immer auch den Ursachen von Beschwerden auf den Grund.