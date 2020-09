Der 3satThema Talk "Was uns verbindet"

Sind die trennenden Elemente in den 3sat-Ländern dieselben wie in Deutschland? Reich gegen Arm? Jung gegen Alt? Stadt gegen Land? Und gibt es über diese Unterschiede hinweg verbindende Elemente, die stärker als die Gegensätze sind? Wie stark verbinden zum Beispiel die gemeinsame Sprache, westliche Orientierung, Solidarität in Krisen und demokratisches Selbstverständnis?