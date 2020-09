Der 3satThema Talk "Schock und Zeitenwende"

Ist es wirklich am wirtschaftlichsten Produkte mit großen Transportwegen in Billiglohnländern fertigen zu lassen? Welche Autoritäten und welche Institutionen gehen gefestigt aus der Krise hervor und welche erschüttert? Oder wird am Ende alles ganz schnell wieder so, wie es mal war? Greifen die alten Logiken von Globalisierung, Kapitalismus und Populismus schnell wieder und die Utopie einer solidarischen, nachhaltigen und entschleunigten Gesellschaft ist wieder beiseite geräumt?