Das Virus und wir

Warum häufen Private Lebensmittel an? Und was rät der Psychiater im Umgang mit der Angst? Noch nie hat die Schweiz so drastische Einschränkungen erlebt. Mit der Bedrohung müssen alle leben. Andrea Pfalzgraf versucht, im Stakkato der News einen kühlen Kopf zu bewahren und sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen.