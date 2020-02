Das Priesterkind

Julias Vater, Alcantara Gracias wurde 1944 in Goa geboren und war von 1986 bis zu seinem Tod 2009 Pfarrer in Steyr. Julias Pfarrer war immer auch sozial engagiert - und hat nicht zuletzt in seiner Heimat ein SOS Kinderdorf aufgebaut. Ein Projekt, das Julia nach seinem Tod gemeinsam mit der Pfarre weiterführt. Jetzt fährt Julia wieder nach Indien. Dort wird sie sowohl ihren Onkel treffen als auch ihre Großmutter. Während ihr Onkel weiß, dass Julia die Tochter seines Bruders ist, weiß Julias Großmutter nicht, dass sie ihrem Enkelkind begegnet. Eine Tatsache, die Julias Vater immer schwer belastete: Seiner Mutter nichts von seinem Kind erzählen zu können. Ein Film über das schwierige Thema "Priesterkinder". Ein Film, über eine junge Frau, die einerseits versöhnt mit dem Thema umgehen kann, die andererseits aber auch Gerechtigkeit und einen offenen Umgang der Kirchenleitung mit dem Thema einfordert.