Das Meer der Anden - Menschen am Titicacasee

Auch Autofahrer am Titicacasee leben gefährlich: Bezogen auf die Bevölkerung gibt es in Bolivien 20-mal mehr Unfalltote als in Deutschland. Abhilfe schaffen soll Franziskanerpater Renée Vargas. Gegen eine kleine Spende segnet er die Autos der Pilger, die am Wochenende in seine Kirche kommen. Seine Säulenheilige, die heilige Jungfrau von Copacabana, ist nämlich die Schutzpatronin der Autofahrer. Einen TÜV hingegen gibt es nicht.