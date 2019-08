Gesellschaft

Das Märchen von der Inklusion

Kinder mit und ohne Behinderung lernen zusammen in einer Schule. Jeder Mensch kann überall dabei sein, am Arbeitsplatz, beim Wohnen oder in der Freizeit: Das ist Inklusion. Ein Märchen?

Produktionsland und -jahr:

Datum: 10.09.2019