Das ganz normale Verhalten der Östereicher...beim Hausbauen

Mit Körpereinsatz zum Passivhaus: Toni Graner, 31 Jahre alt und Opernsänger aus Waidhofen an der Thaya, vertraut lieber seiner eigenen Muskelkraft. Zusammen mit seiner Frau Birgit und den beiden Kindern ist Toni regelmäßig auf seiner Baustelle in Stockerau anzutreffen, um mitzuhelfen, die Wände aufzustellen oder mit seiner Frau die Fliesen zu legen - auch wenn die richtige Handhabung des Fliesenschneiders die beiden fast an ihre Grenzen bringt. Familie Graner baut trendbewusst und ökologisch ein so genanntes Passivhaus - nach der Sonne ausgerichtet, optimal isoliert und mit einem ausgeklügelten Lüftungssystem verbraucht es so gut wie keine Energie mehr. Da ist es verständlich, dass es zwischen den Graners und den Handwerkern zu lautstarken Konflikten kommt, als sich herausstellt, dass die Fenster nicht dicht sind.