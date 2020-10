Das ganz normale Verhalten der Österreicher...bei der Erziehung

Denn überall, so scheint es, lauern Erwachsene, die erziehen, drillen, regulieren.Das Team besucht einen Kindergarten, drückt in einem Gymnasium wieder die Schulbank und quartiert sich in Familien ein.



Dadurch gelingt es den Filmemachern, über die Erziehung von Kindern und Jugendlichen einen sehr intimen Einblick in die verschiedenen pädagogischen Institutionen zu gewähren. Dabei offenbart sich einmal mehr, dass viele Erwachsene Erziehung gleichsetzen mit dem Aussprechen von Verboten und dem Aufzeigen von Grenzen. Anfang September sind die Sommerferien für rund 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler wieder vorbei - der Film lässt erahnen, dass für viele von ihnen die viel besagte freie und unbeschwerte Kindheit und Jugendzeit alles andere als frei und unbeschwert ist.