Das ist eine ambivalente Sache. Natürlich ist es heute viel leichter, potenzielle Partner kennenzulernen. Durch das Online-Dating entsteht aber auch eine ganz neue Situation, nämlich die, dass man unter der Unüberschaubarkeit möglicher Beziehungen leidet. Es gibt in Deutschland vielleicht drei, vier Millionen Nutzer von Dating-Portalen, die ständig auf der Suche sind. Viele können heute nicht mehr sagen: So, jetzt habe ich endlich jemanden gefunden und ich bin froh darüber. Sondern sie fragen sich: Darf ich jetzt schon aufhören mit der Suche nach dem oder der Richtigen? Es könnte ja ein besseres Angebot geben. Dadurch entsteht ein Gefühl von chronischer Unsicherheit, auch in Beziehungen. Und aus diesem Grund haben auch die Versuche, den Partner zu kontrollieren, zugenommen. Eifersucht ist ja in einer unglaublichen Weise explodiert. Früher hat man vielleicht mal einen Brief gefunden oder jemanden in flagranti erwischt. Dann war die Eifersucht da, man hat sich gestritten und die Sache wurde vielleicht runtergespielt oder es gab Geständnisse. Und man ist vielleicht drüber weggekommen. Aber dieser Abgrund, der sich auftut, wenn man das Handy des Partners oder seinen E-Mail-Verkehr durchsucht und auf einmal eine ganze Beziehung, von der man bisher nicht wusste, in allen Facetten mit Fotos und Textnachrichten entdeckt, das ist ein großer Schock. Das ist ein ganz neuartiges Beziehungsproblem geworden.