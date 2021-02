Gesellschaft

Die Brücke der kleinen Wunder

Die Brücke, um die es in diesem Film geht, führt über die Hauptverkehrsader von Kenias Hauptstadt Nairobi. Sie ist eine Lebensader für tausende Menschen. Schon 2015 hat Sabine Bohland das Leben an der Brücke beobachtet und dabei drei Menschen getroffen: den Suppenkoch Mogaka, die Gemüsefrau Jacky und den Studenten Saidi. Fünf Jahre später wollte sie wissen, was aus den drei Kenianern geworden ist.

