Boomende Städte, sterbendes Land

Industriehalle wird für neue Gewerbebetriebe umgenutzt – Handelszentrum 16 Bergheim.

Quelle: GOOD MEDIA SOLUTION

Raumplaner*innen, Architekt*innen und Ingenieur*innen in Europa entwickeln längst neue Strategien. Mittels sogenanntem "Urban Mining" werden Baumaterialien aus Rückbauprojekten wiederverwertet. Kreative Konzepte zur Umnutzung der über 50.000 Industrie- und Gewerbebrachen in Deutschland und Österreich entstehen.



Doch viele Fragen bleiben offen: Wer trägt die Kosten für Renaturierung, wenn niemand die Flächen nutzen will? Wie lässt sich die tägliche Versiegelung von mehr als 100 Hektar Grünland in Deutschland und Österreich stoppen? Und ist ein Abriss klimagerecht, wenn damit "graue Energie" vernichtet wird? Darunter versteht man den verborgenen Energieaufwand, der in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Produkts oder eines Gebäudes zusammenkommt.