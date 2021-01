Boeing - Tödliche Gefahr gebannt?

Ehemalige Boeing-Mitarbeiter und Piloten schildern in dem Film ihre Erfahrungen. Dabei wird deutlich, warum die Stilllegung, das Grounding, der "737 Max" so viel länger dauert als ursprünglich gedacht, wie sehr die Arbeit der Ingenieure durch wirtschaftliche Vorgaben korrumpiert wurde. Vor allem aber, dass dieses Problem nicht auf einen einzelnen, nun im Fokus stehenden Flugzeugtyp beschränkt ist. Auch andere Modelle des jahrzehntelang größten Flugzeugherstellers der Welt werden sich laut Aussagen von am Bau Beteiligten mit hoher Wahrscheinlichkeit noch als Problemfall erweisen.