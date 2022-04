Blaulicht-Geschichten – Unterwegs mit der Polizei, Folge 2

Jana Stierli, 22, und Nando Wüthrich, 24, haben ihre Polizei-Ausbildung gerade erst begonnen. An der «Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch» fangen sie an, ihr theoretisches Wissen in praktischen Übungen anzuwenden. Etwa in Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Rund 20'000 solcher Fälle gebe es pro Jahr in der Schweiz, erfahren sie – also gut 50 pro Tag. «Was macht Ihr zuerst, wenn Ihr vor Ort seid?», fragt der Instruktor. «Gewalt stoppen. Das ist unser primärer Auftrag.» Wie verschafft man sich Zutritt zu einer Wohnung? Und wenn man in der Wohnung ist: Wie reagiert man angemessen, wenn sich ein Angetrunkener nicht beruhigen will und immer aggressiver wird? Gleichzeitig müssen sie lernen, ihr Gegenüber korrekt über seine Rechte und Pflichten aufzuklären, bevor sie es befragen dürfen. Das Vorgehen und die Formalitäten werden durchgespielt. Immer wieder. Auch ohne die Emotionen eines Ernstfalles eine grosse Herausforderung für den Nachwuchs.