Blaulicht-Geschichten – Unterwegs mit der Polizei, Folge 1

Jana Stierli, 22, und Nando Wüthrich, 24, wurden auf Herz und Nieren geprüft – und haben es schliesslich geschafft. Am 1. Oktober 2020 werden sie im Polizei-Korps Basel-Landschaft willkommen geheissen und erhalten ihre persönliche Dienstwaffe, eine Woche später haben sie ihren ersten Tag an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch. Dort lassen die Polizei Basel-Landschaft und 10 weitere Kantone der Zentral- und Nordwestschweiz ihren Nachwuchs ausbilden. Jana Stierli und Nando Wüthrich lernen den Umgang mit der Waffe und erhalten erste Lektionen in Selbstverteidigung. Zudem wird ihnen eine breite Palette an theoretischem Wissen vermittelt: Berufsethik, Recht, Deutsch, Psychologie, Kriminalistik und vieles mehr. Ihre Grundausbildung dauert zwei Jahre. Das erste Jahr absolvieren sie in Hitzkirch. Im zweiten Jahr wenden sie das Gelernte in ihrem Korps praktisch an und schliessen die Ausbildung mit der eidgenössischen Berufsprüfung ab. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg.