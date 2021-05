Gesellschaft

Bezzel & Schwarz - Die Grenzgänger: Der Norden

Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich in dieser Reisedokumentation auf Entdeckungstour durch den Norden Bayerns. In Junkershausen besuchen Sebastian und Simon einen Biobauernhof; bei ihrem Besuch in Harsdorf in Oberfranken lernen Sebastian und Simon dann einen Arzt kennen, der von der Stadt aufs Land gezogen ist; sie kosten frischen Honig und besuchen einen Baumpfleger.

Datum: 15.05.2021