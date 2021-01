Gesellschaft

Bezzel und Schwarz - Die Grenzgänger: Der Süden

Die langjährigen Freunde Sebastian Bezzel und Simon Schwarz, bekannt aus den Eberhofer-Krimis, begeben sich in dieser Reisedokumentation auf Entdeckungstour durch den Süden Bayerns. Sie besuchen die Astrophysikerin Dr. Suzanna Randall in Grünwald. Sie wird vielleicht die erste deutsche Frau auf der Internationalen Raumstation ISS sein. Anschließend treffen die Schauspielerin Daniela Bohlinger. Sie ist eine der ganz wenigen Fliegenfischerinnen in München. Und: In der Schmiede von Kilian und Vater Philipp Trenkle aus Pfronten schmieden sie die Spitze für einen Spazierstock.

09.01.2021